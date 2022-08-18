Ukrayna’da üçlü tahıl zirvesi bugün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl krizinin aşılmasının ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak bugün Lviv'e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi

ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Guterres ve Zelenskiy ile birlikte Lviv kentinde bulunacak. Yapılacak toplantıda tahıl koridoruyla ilgili süreç ele alınacak. Üçlünün yapacakları değerlendirmenin ardından limanı ziyaret ederek gemileri incelenmesi de bekleniyor.

TÜRKİYE'YE DE GELECEK

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi. Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Başkan Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti. Guterres'in, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği de ifade edildi.

RUSLARDAN AVRUPA'YA UYARI: TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYAMAZLAR

BÖLGESİNDE yaşanan gelişmelerde artık oyun kurucu olan Türkiye'nin hamleleri Batı tarafından dikkatle takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın son dönemde Rusya Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeler başta NATO olmak üzere Avrupa tarafında endişelere neden oldu.

ABD ve Avrupa'daki bazı siyasetçi ve yetkililer, Rusya ile çeşitli anlaşmalara imza attığı için Türkiye'nin yaptırım yağmuruna tutulmasını istedi. Rus basını ise, ABD ve AB'nin Ankara'ya yaptırım uygulama ihtimalinin düşük olduğunu yazdı. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Ivan Starodubtsev de, "Türkiye denge kurmaya çalışan akıllı bir politika izliyor" dedi. Bazı yetkililer ve uzmanlar da Avrupa'nın Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacağını ve bunun sadece Türk-Rus ilişkilerine zarar vermek için yapılmış bir blöf olduğunu kaydediyor.