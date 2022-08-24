Eren Abluka-35 operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da başlatılan Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinden oluşan 622 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.