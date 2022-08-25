‘Bir partiye ya da ittifaka değil vizyona destek verin’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni'ne katıldı. Ödül alan firmaları ve temsilcileri kutlayan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunduğunu, dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firmayla temsil edildiğini aktardı. Son 20 yılda Türkiye'de birçok noktada atılan adımlara değinen Başkan Erdoğan, "Önümüzde öyle büyük bir hedef var ki, hiçbir bireysel, siyasi, ideolojik, sosyal ve ekonomik çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan, Türk milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktan daha büyük bir ideal, daha büyük bir ülkü, daha büyük bir onur olabilir mi? Bizim mücadelemizin tek gayesi işte budur. Sizlerden bir ittifaka, bir partiye, bir isme değil, işte bu büyük vizyona, bu büyük hedeflere destek vermenizi istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra başlatılan büyük atılımın önünün ilerleyen yıllarda nasıl kesildiğini, siyasette, ekonomide, sanayide, diplomaside nasıl adım adım kıskaca alındığımızı bugün daha iyi görüyoruz" dedi.



'EN BAŞARILI ÜLKEYİZ'

Avrupa'daki enflasyonun sonuçları ile Türkiye'deki enflasyonun etkilerinin aynı olmadığını, her kesimin gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışları ile telafi ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Her ne kadar birileri felaket tellallığı yapsa da Türkiye, küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülke" dedi.

'BAKIŞ AÇIMIZI GENİŞLETELİM'

Son dönemlerde banka kredileri konusunda yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Erdoğan, "Sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil. Finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. Bu farklılığın en kısa sürede üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı bir uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Görüldüğü gibi bakış açımızı genişlettiğimizde karşımıza birilerinin bize ısrarla dayattığı moral bozukluğu fotoğrafı yerine umutlarımızı güçlendiren bir tablo çıkıyor. Eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, elimizdeki işleri hızla tamamlayarak, yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023'e ulaştıracak, ardından da 2053'e uzanan yola güvenle çıkacağız. Hep söylediğim gibi bunu da beraberce yapacağız" dedi.