Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bosna Hersek’te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kıymetli başkanı Caferovic, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 30. yıldönümünde burada olmak ziyaretimize tarihi bir nitelik kazandırmıştır.

Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde bu ziyareti gerçekleştirmek bizim için de önemli.

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

İKİ ÜLKE ARASINDA KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT

Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna'ya, Bosna'dan Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek.

YUNANİSTAN MESAJI

Benim bu anlattıklarım bir Rüya değil. Bire gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var buralardan hareketle bize gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Selameti gördüğümüz anda bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelir, gereği yapılır. Radar kilitlemesi şu, bu adımları atmak hayra alamet değil.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in açıklamaları ise şu şekilde:

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sanayi bölgelerinin oluşturulması çok çok önemli bir konudur. Otoyol yapımıyla ilgili teknik heyet gelecektir. Üçüncüsü enerji anlamında bir eylem grubu oluşturulacak.

Kimlikle bizim vatandaşlarımızın ziyaret etmesiyle ilgili konuşmuştuk. Prosedür tabii ki bellidir. Türkiye Cumhuriyeti bize çok destek veriyor