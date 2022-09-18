KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF!

KPSS lisans sınavına yeniden giren çok sayıda aday yeni sorularla ter döktü. KPSS soruları ve Cevap Anahtarı kitapçığı ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı? sorusu cevap buldu. KPSS soru kitapçığı ve cevaplar yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 31 Temmuz 2022'de düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

Temmuz'da yapılan ve iptal edilen oturumlardan Eğitim Bilimleri ise 14.45'te başlayacak. Adaylara, 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilmekte.

2022 KPSS GY-GK-EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS lisans sınavına katılan adaylar genel yetenek-genel kültür sınavı ile eğitim bilimleri sınav soru ve cevap anahtarlarını sorgulamaya başladı. KPSS lisans çıkmış sorular ÖSYM üzerinden yayınlandı.

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI