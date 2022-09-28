CHP’ye göre terörist değil gazeteciymiş!

Mersin'in Mezitli ilçesinde önceki gece saat 23.00 sıralarında lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Hain teröristler, nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

KENDİLERİNİ PATLATTILAR

Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede ise içerisinde bomba bulunan bir başka çanta uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan sivillerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısının ardından Mersin'e giderek incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sabaha karşı yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti. Yapılan incelemeler neticesinde, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı İzmir'deki Aliağa Şakran tutuklu kaldığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

CHP YİNE ŞAŞIRTMADI

Terörist Dilşah Ercan'ın İzmir Aliağa Şakran Ceazevi'nde kaldığı dönemde, CHP'li Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adı geçtiği ortaya çıktı.

Söz konusu skandal raporda, PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın gazeteci olduğu ve haksız bir şekilde cezaevine gönderildiği savunuldu.

2013 yılında hazırlanan rapor sonra CHP'li Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, "Ulaştığımız sonuç şudur. Görüştüğümüz gazeteciler arasında eli silahlı terörist göremedik bulamadık" ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

POLİSEVİNE düzenlenen hain terör saldırısı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntüde, sırtlarında çanta bulunan 2 kadın terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru ilerledi. Kulübeye yaklaştığında arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist, art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi. Sırtlarında çanta bulunan 2 terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü. Çatışma sırasında teröristlerden biri vurularak yere düştü. Diğer terörist ise sırt çantasıyla birlikte bölgenin aksine giderek, kameranın görüş açısından kayboldu.