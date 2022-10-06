‘Dürüst değilsiniz!’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'de çalınmadık kapı bırakmadıklarını belirtip tüm partililere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Muhalefet, meydanlarda verdiği hiçbir sözün arkasında duramadı. Ne dedilerse tersini yaptılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek pişkince geziyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yapıyorlar. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun" diye konuştu.

'SEÇİM MOTTOMUZ: TÜRKİYE YÜZYILI'

Milletin önüne yeni bir vizyon, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen tek parti ve tek ittifak olduklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu Türkiye yüzyılı. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm enerjimizi evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmaya harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURAM BURAM SİNSİLİK KOKAN OYUNLAR'

ERDOĞAN daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki açıklamalarına sert cevap verdi. "Birilerinin buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde olduğunu görüyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı günah çıkartıyor. Biz bir dönem zulüm düzeyine çıkan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Yav Kemal, doğru ol be! Birkaç tane başörtülü hanıma rozet takmakla bu işi çözdüğünü mü zannediyorsunuz?

Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma" açıklamasını yaptı.

'BUNUN ÇİLESİNİ BEN VE KIZLARIM ÇEKTİ'

GEÇMİŞTE başörtüsü diye utanç verici mesele kaldıysa bunun tek müsebbibinin CHP zihniyeti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti ve ben kızlarımın bir tanesini üstelik de imam hatipte okutamadım. Türkiye'nin bir başka ilindeki okulda kızım imam hatip okulunu tamamladı.

Bunun çilesini ben çektim, kızlarımla çektim, yeğenlerimle çektim. Zamanında bizim adımımızı '411 El Kaosa Kalktı' manşetiyle duyurmuşlardı. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmalarını ta o zaman gündeminden tamamen çıkarmış olacaktı.

Bu değişikliğin iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi" dedi.

"TEKLİFİ MECLİS'E GETİRECEĞİZ"

KILIÇDAROĞLU'NA çağrı yapan Erdoğan, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım.

Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın çağrısına ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Twitter'dan açıklama yapan Özel, "Anayasa değiştirecek halimiz yok.

Yeni anayasa Meclis'in işi" dedi. Özel'in bu ifadeleri Başkan Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan, "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil. Zaten yasal teminat altında. Dürüst olarak anayasa teminatı altına alalım diyoruz. Ülkenin tüm kurumlarını alacak şekilde şu anda adalet, anayasa komisyon üyelerini çalıştırıyorum. Teklifimizi Meclis'e getireceğiz. O ne yapacak? Desteklemeyecek!" yorumunu yaptı.

'ALEVİ VATANDAŞLAR İÇİN CUMA GÜNÜ ADIM ATILACAK'

ERDOĞAN konuşmasında Alevi vatandaşlara yeni bir müjde sinyalini de verdi.

"Önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Cuma günü Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de akamete uğratacağız" ifadelerini kullandı.

'YILBAŞINDAN SONRA GÜZEL BİR HAVA ESECEK'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi. "Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye ekonomi programımız gündeme ilk geldiğinde birileri istihza ile karşılamış, kendi akıllarınca bıyık altından gülmüşlerdi.

Biz bunların hiçbirine bakmadık. İnsanımızın işini, aşını birinci sıraya koyduğumuz yaklaşımla ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz.

Önümüzdeki yılbaşında ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız" dedi.