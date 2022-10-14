Bakan Akar’dan Brüksel’de üst düzey temaslar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini dün de sürdürdü. İkinci gün Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

TÜRKİYE'NİN NATO KATKISI

AKAR, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi. Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleşen Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen aile fotoğrafı öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

Görüşmelerde Akar tarafından Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi. Terör örgütü PKK/ YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede Türkiye'nin dayanışma beklentisi de dile getirildi. Bakanların da Türkiye'ye, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.