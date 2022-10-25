Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü: Bu bir iddia değil alçaklıktır...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan 'kimyasal silah' iftirası terör örgütü PKK yandaşı hesaplarca sosyal medyadan gündeme sokuldu. Bu alçak iftiraya TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı örgüte yakın bir kanalda destek verdi. Fincancı, TSK'nın kimyasal silah kullandığını öne sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu alçak iftiraya sahip çıkarak, Meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi. Türkiye'nin tepkisi çeken alçak iftiraya Milli Savunma Bakanlığı çok sert yanıt vermişti. Gözlerin çevrildiği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kabine Toplantısı sonrası bu iftiraya ateş püskürdü. Akar, çok sert ifadeler kullandı.

Tabipler Birliğinin kimyasal silah iftirasına tepkisini üst perdeden gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kimyasal silah olmadığını belirterek terör örgütündeki çöküşü karama ile örtmeye çalışıyorlar dedi.

"KİMYASAL SİLAH İFTİRASINA SERT YANIT"

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında maksatları, niyetleri ortada; ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını karalamaya çalışıyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira." dedi.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci tüm hızıyla sürerken İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Ankara'ya yapacağı ziyaret de gündemindeydi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ANKARA'YA GELİYOR

Akar, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor. Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar ayrıca tahıl koridoru ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Görev süresi 19 Kasım'da son bulacak olan ancak anlaşılırsa uzatılabilecek olan anlaşmaya dair konuştu.

TAHIL KORİDORUNUN GÖREV SÜRESİ

Akar, "Bizim başından beri amacımız belli; gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın. Bunun için çalışıyoruz. Biz tabii ki bu anlaşmanın devamından, uygulamanın sürmesinden yanayız. Hatta Rus limanlarındaki tahılın taşınmasına yönelik de neler yapılabileceğinin araştırılmasının gayreti içindeyiz" açıklamasında bulundu.