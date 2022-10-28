Kimyasal yalanı ile Irak senaryosu planı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne attığı kimyasal silah iftirası nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklandı. Fincancı'nın, Ankara'da savcılığa verdiği ifadenin ardından işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandığı açıklandı. Daha önce PKK'lıları ve FETÖ'cüleri savunan, terör örgütünün yayın organında genel yayın yönetmenliği yapan ve adı bir çok siyasi olayda geçen Fincancı ile ilgili suikasta kurban giden Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu çarpıcı açıklamalar yaptı.

Avukat olan Ceyhan Mumcu, hala sır perdesi aralanamayan suikastta Şebnem Korur Fincancı'nın parmağının olduğunu ileri sürdü.

'AMACI İLK TEMELİ ATMAKTI'

Fincancı'nın bu kirli oyunda piyon olduğunu dile getiren Mumcu, "ABD'nin Saddam ve Irak'a yaptığı kimyasal yalanı gibi Türkiye'ye de bir takım senaryolar planlıyorlar. Bu kadın bu oyunda tam bir piyon. Amacı bu senaryonun ilk temelini atmak ve attı da. İkinci amacı ise Türkiye'yi karalamak için, her türlü iftirayı atmak için mağduru oynamak, kendini tutuklatmak ve TTB'nin kapatılmasını sağlamak. Bu yolla da Türkiye'de demokrasi yok imajı verdirmek" dedi.

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Geçmişte yaşananları da anlatan Ceyhan Mumcu, "Türkiye Tabipler Odası Başkanı Fincancı, yeni bir model diye ortaya o zaman çıkardığı sistemle sanıkları görmüyor, muayene etmiyor. Sanıkların avukatına 'Müvekkillerinle görüş, maruz kaldıkları işkenceleri bana yazsınlar. O yazıları bana getir, ben de bir rapor vereyim' diyor. Kafa kafaya verip, polis nasıl işkence yapar, falaka yapar, elektrik tutar, şunu yapar, bunu yapar diye hepsi bize yapıldı diye yazıyorlar. Bunu avukatlarına veriyorlar" dedi.

DÖNEMİN ADLİ TIP BAŞKANI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Şebnem Korur Fincancı'nın o tarihte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı olduğunu hatırlatan Mumcu, "Adli Rapor başlığında bu raporu veriyor. Bunlar işkenceye uğramışlardır, ifadelerine itibar edilemez. İfadelerine itibar edilemediğine göre onların işkencenin travmasından kurtulmaları için tedavileri gerekir. Bizim hastemizde bunları tedavi edebiliriz. Bizim hastaneye gönderin diyordu" ifadelerini kullandı.

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CİNAYET AYDINLANACAKTI

O dönemde eve dönüş yasası diye bir yasa olduğunu da aktaran Mumcu, "O sene 1 Eylül'de yürürlülüğü bitiyordu. Eylül'e kadar kanıtlarıyla suçu söylerseniz, şimdiki etkin pişmanlık gibi, cezada indirim hatta beraat kararı da veriliyordu. 1 Ağustos günü gelip, 'Bizi azmettirenleri söyleyeceğiz. Bize bir duruşmalık süre verin' dediler ve 29 Ağustos'a gün verildi. O gün bir avukat geldi elinde de Şebnem Korur Fincancı'nın işkence raporu. Sanıklar da 'Biz bunları yapmadık, polis bize işkence yaptı. Tahliyemizi istiyoruz' dedi ve o olay öyle kapandı" diye konuştu.

MUMCU DAVASINDAN PKK'YA FETÖ'DEN ERGENEKON'A...

ŞEBNEM Korur Fincancı'nın dosyası hayli kabarık çıktı. Türk ordusunu alenen aşağılamak suçundan tutuklanan Fincancı, zamanında Uğur Mumcu suikastının yanı sıra, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy suikastları davası sanıklarının yargılandığı dava için hazırladığı raporlarda da sanıkların işkence gördüklerini iddia etti. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yan kolu olan Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Genel Meclis Üyeliği görevini de yürüten Fincancı, daha önce PKK kanalında HDP'lilere sahip çıktı, FETÖ kanalında da FETÖ'cüleri savundu. 20 Haziran 2016'da Özgür Gündem'in geçici olarak genel yayın yönetmenliğini yaptı. Gazete, 16 Ağustos 2016'da "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, örgütün yayın organı gibi hareket ettiği" gerekçesi ile kapatıldı. Ergenekon kumpas davasına da müdahil olan ve FETÖ'nün gazetesine verdiği demeçte, "Ergenekon'da bugün de olsa müdahil olurum" diyen Fincancı, Barış İçin Abdullah Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucuları arasında.

"TTB'NİN TÜRK ADINI KULLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipler Birliği ile ilgili özel bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Fincancı'nın iftiraları sonrası gözaltına alınması ve yaşananları değerlendiren Bozdağ, "Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı" dedi.

FATİH ŞENDİL