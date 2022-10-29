Terörist ‘Yatakçısı’ ile Kılıçdaroğlu yan yana

İZMİR Buca ve Bursa'daki cezaevlerinin personellerini taşıyan servis araçlarına bombalı saldırının faili olarak aranırken yakalanan MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu'yu Ayvalık'taki evinde sakladığı ortaya çıkan CHP Ayvalık Kadın Kolları üyesi Tuğba Erol'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı.

AYNI zamanda Ayvalık Belediyesi çalışanı olan Tuğba Erol'un CHP ilçe teşkilatı haricinde partinin birçok etkinliğinde de aktif görev aldığı öğrenildi.

PARMAK İZİ EVİNDEN ÇIKTI

BU etkinliklerde Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüğü belirlenen Tuğba Erol, terör örgütü üyesi olmak, yardım ve yataklıktan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MLKP terör örgütü üyesi Cebrail Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde İzmir'de yakalanmıştı. Balıkesir'de Gündoğdu'nun gizlenmesine yardım edenlere yönelik de operasyon yapılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tuğba Erol'un, terörist Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evinde sakladığı belirlenmişti. Tuğba Erol'un HTS kayıtlarında Gündoğdu ile aynı yerde bulunduğu tespit edilmiş, evinde yapılan aramalarda ise teröristin parmak izlerine rastlanmıştı.

HÜSEYİN KILIÇ