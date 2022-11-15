Adı üzerinde terörist!

İstanbul Taksim'de yaşanan bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralandı. Kalleş terör saldırısının ardından seferber olan emniyet güçleri, çok büyük bir titizlikle çalıştı ve saldırının faili olan kadın teröristi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

ELBİSESİNDEKİ O YAZI

Terörist kadının olayın ardından taksiyle evine gittiği tespit edildi. Teröristin eve gelince kıyafetlerini çıkararak başka kıyafet giydiği belirlendi. Terörist Ahlam Albashır, gece düzenlenen operasyonla yakalandığında da üzerinde bu kıyafet bulunuyordu. O kıyafetin üzerindeki yazı ise, olayla ilgili bütün açıklamalar ve delillerden daha çok şey anlatır nitelikteydi.

Fotoğrafı Yeni Asır'a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, "Burada New York yazılı tişört PKK/PYD/ YPG ile ABD ilişkisini simgeliyor" diye konuştu.

Hem Mersin hem de Taksim'de meydana gelen saldırıların talimatının Suriye'den verildiğini ifade eden Çalışkan, "YPG/PKK'ya mali, silah ve askeri eğitim veren ABD'dir. ABD, Irak'ta yok olmanın eşiğine gelen PKK'nın Suriye'de YPG'ye dönüşen unsurları ile eylem yaptırıyor. Bu eylemlerle katılımların durduğu eylem yapamaz hale gelen örgüte moral ve işbirlikçisi HDP'ye zemin kazandırmaya çalışırken hem de yapılan eylemlerle Türkiye'nin turizm ve ekonomisine zarar vermeye çalışıyor. ABD'nin baş sağlığı dilemesi de tam bir iki yüzlülük içeriyor" dedi.

BUNU BEKLEMİYORLARDI

Teröristin çok kısa sürede yakalanmasının terör örgütü PKK/PYD/YPG ve iplerini elinde tutan ABD için hiç beklenmedik bir durum yarattığı görüşünü dile getiren Çalışkan, "Teröristin yakalanmasa Yunanistan'a kaçırılacağının ortaya çıkması, bu ülkenin Lavrov Kampı'nda beslediği terör örgütü üyelerine desteğini daha da belirgin hale getiriyor. Türkiye bu saldırılara Irak ve Suriye'ye yapılacak operasyonları hızlandırarak cevap verecektir. Ayrıca ülke içinde de teröre destek veren siyasilere yasal işlemlerin hızlandırılması gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ