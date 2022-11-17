Başkan Erdoğan duyurdu! Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"120 GÜN SÜREYLE UZATILDI"

"Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.

Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI NEDİR?

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna gerginliği sonrasında Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi sevkiyat yapamadı. Bu sorun beraberinde tahıl krizini ortaya çıkardı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmadır. Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI KAPSAMI

Tahıl koridoru anlaşması, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya'nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova'dan alınacak güvenlik garantileri kapsıyor. Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz'e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak. Bu süreçte, Rusya ateşkes uygulayacak ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak. Anlaşma, gıda koridorunu kullanan gemilerin kargolarının Türkiye tarafından oluşturulacak noktalarda Rusya'nın da katılımıyla denetlenmesini içeriyor.