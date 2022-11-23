Teröre son darbe için eller tetikte

İstanbul'da en işlek bölgelerinden İstiklal Caddesi'ne hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrası başlatılan ve Suriye ile Irak'taki PKK/ YPG kamplarını hedef alan Pençe Kilit Hava Harekatı başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin güçlü hamlesini Yeni Asır'a değerlendiren Terör ve İstihbarat Uzmanı Erhan Çalışkan, "Terörle mücadelede son yılların en büyük, en net ve kesin operasyonu geliyor" dedi.

"BÖLGE TERTEMİZ OLACAK"

"TSK'nın geçtiğimiz gün başlattığı hava harekatı önemli bir şey değil. Türkiye için sıradan bir harekattı" ifadelerini kullanan Erhan Çalışkan, harakatın detaylarını paylaşırken yakın zamanda olması beklenen kara harekatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "Zap bölgesinde süren operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Türk askeri yeni harekatta görev alabilir. TSK bir daha operasyona gerek kalmayacak şekilde bölgeyi abluka altına alıp tertemiz yapacak. Bir daha o bölge artık terörle anılmayacak. Artık eller tetikte gözler Başkan Erdoğan'da" diye konuştu.

"KEŞİF HAREKATI YAPTIK"

Çalışkan, "Mayıs ayında Başkan Erdoğan bir operasyon için sinyal vermişti ve konjektür nedeniyle harekat gecikti. Ancak İstiklal Caddesi'nde yaşanan olaydan sonra analizleri daha önceden yapılan harekata karar verildi ve uçaktan verdiği talimatla düğmeye basıldı. Harekat sadece hava harekatı şeklinde yapıldı. PKK'nın nerede konuşlandığını görmek için bir keşif harekatı yaptık

Uçuş sonucunda hedef analizleri güncellendi. Hem Irak hem Suriye'deki alanlar hedeflendi. TSK 600 kilometrenin üzerinde bir alana dağıldı. 89 ana hedef vardı. 44'ü Irak, 45'i Suriye tarafındaydı. 70 uçak katıldı bu harekata. Tanker uçaklar da kalkıyor. Havada yakıt ikmali yapıyorlar. Sonrasında erken ikaz uçakları kalkıyor. Daha sonrasında en az 2 tane arama kurtarma uçakları kalkıyor. En son tüm hazırlıklar tamamlanıp vuracak uçaklar kalkıyor. Diyarbakır'dan değil 6 noktadan farklı bölgelerden gelen uçaklarla yapıldı bu operasyon" dedi.

"ABD ARTIK SES ÇIKARAMAZ"

Rusya'nın bölgede hava sahasını açtığına dikkat çeken Çalışkan, "Türkiye operasyona başlamadan önce bölgede ABD ve Rusya'ya bilgi vermek durumunda. Çünkü Suriye ve Irak'ta hava sahası kontrolü onların elinde. ABD ve Rusya'dan bir tepki gelmedi. ABD de hayır diyemedi. Yüzleri kalmadı artık. Zap bölgesinde şu an büyük bir harekatımız var zaten. Operasyon bitince buradaki birlikler yeni bir kara harekatında görev alabilir. Bu bir uyarma harekatıydı. Bir yeri alıp geri çekilmeyeceğiz. Mehmetçiğin postal sesleri o bölgeyi yerle bir edecek. 30-40 yılın en büyük operasyonunu tüm dünya görecek ve gıpta ile TSK'yi izleyecek" diye konuştu.