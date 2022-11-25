FETÖ’den yargılanan avukatlara ruhsat onayı!

İZMİR ve Şanlıurfa barolarının, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile avukatlık ruhsatları iptal edilen ve yargılamaları devam eden 25 kişiye avukatlık ruhsatı onayı vermesi tepki çekti. Adalet Bakanlığı'nın kanun hükümlerine ve yargı kararlarına aykırı hareket ederek görevlerini kötüye kullanan İzmir ve Şanlıurfa Barosu başkanları ile yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

BARO SEÇİMİ ÖNCESİ YAPILDI

ADALET Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, yerel mahkemelerce FETÖ üyeliğinden ceza alarak baro levhalarından isimleri silinen ancak bir üst mahkemeye itiraz ettiği için yargılamaları devam eden bazı kişilerin, bu süreçte tekrar barolara başvurarak avukatlık ruhsatnamesi aldığını tespit etti. Geçen ayki İzmir Baro Başkanlığı seçimi öncesi FETÖ'den yargılanan sanıklardan H.K, Y.Ç, Y.S, M.E. ve M.A.O'ya 11 Ekim'de, M.K ve M.F.G'ye 18 Ekim'de, M.K.B, S.Ö, M.Y, M.Ş, M.Ö. ve M.F.Ö'ye ise 8 Kasım'da tekrar avukatlık ruhsatı verilmesi kararı alındığı ortaya çıktı. Şanlıurfa Barosu'nda ise 2 Kasım'da İ.A, Ş.K, H.H.K, M.T, İ.H.T, A.S.Y. ve A.Ç'ye, 9 Kasım'da da H.M, M.A, S.Ç, M.T. ve M.M'ye avukatlık ruhsatı verilmesine karar verildiği belirlendi. FETÖ'den yargılanan toplam 25 kişiye avukatlık ruhsatlarının geri verilme kararı tepki çekti.

ADALET Bakanlığı'nın, FETÖ yargılamaları devam eden ancak avukatlık yapmalarına izin verilen sanıkların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üyeliğini iptal ettiği iddia edildi. Ayrıca bakanlık yetkililerinin kanun hükümlerine ve yargı kararlarına aykırı hareket ederek görevini kötüye kullandığı gerekçesi ile İzmir ve Şanlıurfa Baro Başkanları ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bakanlığın konuyla ilgili tüm baro başkanlıklarına da bildirilmesi için Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) resmi yazı göndererek baro levhası başvurularında gerekli özeni göstermelerinin de istendiği öne sürüldü.

'HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNEN VARSA DAVA AÇSIN'

TÜRKİYE Barolar Birliği Delegesi ve İzmir Barosu eski Başkanı olan avukat Özkan Yücel, masumiyet karinesi doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararları değerlendirerek işlem yaptıklarını söyledi. Yücel, "Biz Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı doğrultusunda işlem yapıyoruz. Hukuka aykırı olduğunu düşünen varsa gidip dava açsın" dedi.

METİN BURMALI