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Haberler Gündem Kamışlı’nın sözde üst düzeyine nokta atışı

Kamışlı’nın sözde üst düzeyine nokta atışı

25.11.2022

Kamışlı’nın sözde üst düzeyine nokta atışı
PENÇE Kılıç harekatıyla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 254 terörist öldürülürken önceki gün de SİHA'ların nokta atışıyla Rizan Kalo kod adlı Kamışlı'nın en üst düzey sorumlusu terörist Rezan Gelo etkisiz hale getirildi. ABD askerleriyle boy gösteren teröristin öldürülmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek, "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğunu" ifade etti
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