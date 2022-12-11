Bakan Akar iftiralara noktayı koydu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, HDP'li bazı milletvekillerinin TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın iddialarını Meclis gündemine getirmesine sert tepki gösterdi. Bakan Akar, TSK'nın kesinlikle kimyasal silah kullanmadığını belirtirken, her ihtimale karşılık 24 Kasım'da iddiaları araştırmak için bölgeye heyet gönderdiklerini, gelen numuneleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarında analiz ettiklerini ve hiçbir şekilde kimyasal bulguya rastlanmadığını açıkladı.

"23 ARALIK'TA ARİFİYE'YE GELİN"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Arifiye Tank Fabrikası ile ilgili iddialarına da yanıt veren Akar, "Sayın Özkoç, Arifiye Tank Fabrikasındaki BMC'ye 60 milyon TL yerine 292 milyon TL ödeme yapılması söz konusu değil, böyle bir şey yok. Söz konusu hesap tüm giderlerin takip edildiği bir yansıtma hesabıdır, BMC'ye yapılan ödemeleri göstermemekte, eksik ve gerçek dışı beyanlarla algı oluşturulmak istenmekte. Fabrikada maliyetlerin belirtildiği şekilde arttığı iddiası kesinlikle doğru değil. Bu konuda ya teşrif edin fabrikaya, veyahut da biz size adam gönderelim o belgeleri size anlatalım çünkü kesinlikle böyle bir şey yok" dedi. Akar, Özkoç'a "hodri meydan" diyerek, "23 Aralık'ta Arifiye'de buluşalım" çağrısını yaptı.