Biz bu yollarda ithal danışmanla yürümedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Burada yaptığı konuşmada son 20 yılda Samsun'a 56 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum.

'SİZ VARSINIZ YA BİZE O YETER'

Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun'a böylesi yakışır. Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının tuzaklarını bozacağız. Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun, istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir" dedi.

"Devraldığımız Türkiye ile gençlere devredeceğimiz Türkiye'deki asırlık farkı herkes görmekte" diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? 2023'e kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Hanımlar Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? Sizlerden de seçime kadar girmedik ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı diliyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde sadece halkı ile yürüdü. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç. Gözümüzde kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ BUNLARI YUTMADIK'

Türkiye'yi yönettikleri 20 yıl boyunca sayısız mücadele içinde yer aldıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? 6'lı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİNDEKİ MANKURTLARI TASFİYE ETTİKÇE KENDİNE GELDİ'

BAŞKAN Erdoğan, yıllarca Türkiye'de insanların birbirine kırdırıldığını ifade etti. "Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmada kendi insanımız kullanıldı" diyen Erdoğan, "Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyetleri tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye içindeki mankurtları tasfiye ettikçe kendine gelmiştir. 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizle dalga geçmişti. Bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Türkiye Yüzyılı'yla yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" dedi.