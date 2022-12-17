PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki babasının evinin önüne getirilen şehit üsteğmen Yavuz'un (27) Türk bayrağına sarılı naaşı, ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındıktan sonra Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan Duran Camisi'ne götürüldü. Şehidin babası emekli astsubay Sadık Yavuz ile annesi Zerrin ve kardeşi Efe Yavuz, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.Tabuta sarılan anne Zerrin Yavuz, "Kahraman oğlum benim. Bana gururun en büyüğünü yaşattın" dedi.



5 ARALIK'TA YARALANMIŞTI

Şehit üsteğmenin naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'na defnedildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık'ta terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanan üsteğmen Yavuz, önceki gün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olmuştu.





Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz 27 yaşındaydı.