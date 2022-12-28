Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Büyükelçiler’ günü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka ve Uruguay büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, daha sonra Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. 4 yıl sonra İsrail tarafından büyükelçi olarak atanan Irıt Lillian, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.