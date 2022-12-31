KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



100 yıldır hep bir ağızdan söylüyoruz, söyleyeceğiz:

"Çırpınırdın Karadeniz. Bakıp Türk'ün bayrağına.

Sırmalar sarsam koluna. İnciler dizsem yoluna. Fırtınalar dursun yana. Yol ver Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız. Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını." Karadeniz'den, Akdeniz'den güzel haberler geliyor. Karadeniz coştu. Karadeniz bakıp bakıp Türk bayrağına çırpınıyor.

Büyük Türkiye lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin, Sakarya sahasına yakın alanda, "Çaycuma 1" arama kuyusunda kesfettigi yeni doğalgaz mujdesini açıkladı.Yüzyıl önce Türkiyemizi cetvellerle çizdikleri IRAK-SURİYE haritalarıyla petrolden mahrum bırakan emperyalistlerin suratlarına bir kez daha tokat atıldı.

Bugün bir başka gün. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük ilk keşif yapıldı. Ardından ikinci kuyudan 110 milyar metreküplük bir gaz keşfi geldi.



TARİH YAZIYORUZ

Son müjde ÇAYCUMA-1 kuyusundan milyarlarca metreküplük müjdeyi Başkan Erdoğan açıkladı. Allah razı olsun. Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminde, 'Milli Enerji' mottosuyla satın alınan sismik ve sondaj gemileri Karadeniz'de, Akdeniz'de tarih yazıyor. Başkan Erdoğan, Karadeniz'den ilk doğalgaz mesajı verirken bu gerçeği açıklamıştı: Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de ne sismik araştırma gemisi ne de sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in enerji bakanlığı döneminde ilk sismik ve sondaj gemilerinin alımı yapıldı. Arka arkaya dördüncü sondaj gemileri alındı. Bu gemiler son teknoloji ile donatılmış yaşlı olmayan gemiler, çalışıyor.

Fatih sondaj gemisinin 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini yapmasının ardından projede çalışmalar hızla sürdürüldü.

Yapılan sondaj çalışmaları ile önce Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük gaz keşfedildi. Daha sonra Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük gaz keşfedilmişti.

Toplam keşif rakamı böylece 540 milyar metreküpe çıktı.



40 MİLYON METREKÜP

Sakarya gaz sahasında yapılan tespitlerle toplam gaz miktarının 800 milyar metreküpe kadar çıkabileceği belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın gece-gündüz bizzat ilgilendiği Karadenız gaz sahasından çıkarılacak milli doğalgazı karaya taşıyacak boru hatları döşendi. Karadeniz gazı, 2023'ün ilk üç ayı içinde aziz milletimizin evlerine ulaştırılacak.

Sondaj gemilerimiz Kanuni ve Yavuz, Karadeniz'de eş zamanlı çalışıyor.

İlk etapta 10 kuyu açacaklar.

Sahanın tam üretime geçmesiyle günlük 40 milyon metreküplük gaz sisteme verilecek.

Karadeniz çoşar da Akdeniz çoşmaz mı? Abdülhamit Han sondaj gemisi Anamur ile Kıbrıs arasındakı sahada, 12 bin metreye kadar sondaj yapıyor. 2023 yılında Doğu Akdeniz müjdeleri verilecek işaretler var.



SONUÇ

'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin yazılış ve besteleniş hikayesi, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini gözler önüne seriyor. 1914'de Nuri Paşa'nın kumandasında Osmanlı askerlerinin Azerbaycan Türklerini, Ermeni ve Rus soykırımından kurtarmak için yaptığı fedakârlığa atfen Gence'de bestelendi...

Karadeniz ve Akdeniz, Türk bayrağına bakıp çırpınıyor...

Karadeniz ve Akdeniz'in bereketi büyük Türkiye'nin damarlarına akıyor. Kerkük- Musul-Deyri Zor'u Andaolu topraklarından 100 yıl önce koparan İngiltere ve Fransa için Başkan Erdoğan'ın açıklamaları tarihi bir tokat oldu.

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