Son dakika: AFAD duyurdu! Depremde can kaybı artıyor

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre depremin 54. saatinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 957'ye yükseldi, 38 bin 224 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor. Söz konusu depremlerin ardından Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki büyük deprem daha meydana geldi.

7 GÜN MİLLİ YAS, 3 AY SÜREYLE OHAL

Öte yandan depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜNYADAN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Dünya da önemli bir dayanışma örneği sergiledi... Başta gardaş Azerbaycan olmak üzere Avrupa'dan Amerika'ya Rusya'dan Çin'e pek çok ülke peşi sıra yardım açıkladı. Ekipmanlarla dolu uçaklarını havalandırdı.

13 TABUR ASKER BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek." dedi.

60 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

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