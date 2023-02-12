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Görüntüler Kahramanmaraş'tan! Yavru köpek ekipleri köye ulaştırdı

10 ili etkileyen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta Ayanburnu köyüne yardım götüren ekiplere bir köpek rehberlik etti. İşte ekiplerin kamerasına yansıyan o anlar...

İHA

12.02.2023, 16:29

Görüntüler Kahramanmaraş’tan! Yavru köpek ekipleri köye ulaştırdı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ayanburnu köyü civarında erzak yüklü yardım konvoyunu gören köpek, konvoya rehberlik etmeye başladı.

Köpeğin koşarak kendilerine köye kadar rehberlik ettiği anları görüntüleyen yardım ekipleri, "Burası Kahramanmaraş, Göksu'nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayanburnu köyü. Yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var, kaya parçaları da var'' ifadelerini kullandı.

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