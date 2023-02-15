Asrın dayanışması: Türkiye Tek Yürek

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için düzenlenen ve tüm televizyon kanallarının bir araya geldiği yardım gecesi programı başladı.

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

YARDIM HESAPLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TL IBAN TR32 0001 0017 4555 5555 5553 60

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. USD IBAN TR05 0001 0017 0017 4555 5555 5553 61

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. EURO IBAN TR75 0001 0017 0017 4555 5555 5553 62

CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız " dedi.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ile Elazığ'ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor. Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri de depremzedelere destek kampaynasına katılıyor.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.