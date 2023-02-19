Depremde ’Geyik Kayası’ ikiye bölündü! Bölge halkı şaşkına döndü

Malatya'da Kahramanmaraş'taki 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ'da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Geyik Kayası' olarak bilinen dağ ise iki ayrıldı.

Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.





Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda" diye konuştu.