  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Deprem anında gökyüzünde belirdi! Hatay'da şaşkına çeviren görüntü

Deprem anında gökyüzünde belirdi! Hatay'da şaşkına çeviren görüntü

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan illerden olan Hatay'da deprem anında çekilen görüntü hayrete düşürdü. Gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

İHA

20.02.2023, 13:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 13:36

Deprem anında gökyüzünde belirdi! Hatay’da şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da ise bir taraftan sahada çalışmalar yürütülüyor, bir taraftan ise vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar birçok deprem anının kameralara yansıdığı şehirden dikkat çeken bir görüntü daha geldi.

İskenderun'da bir iş makinesinde bulunan araç kamerasına yansıyan görünler de depremle birlikte panikle dışarı çıkan bir kişinin ardından şehirdeki tüm elektriklerin kesilmesiyle gökyüzüne doğru yansıyan mavi ışıklar yer aldı. Peş peşe en az 9 kez görünen mavi ışık parlamaları dikkat çekti.

Şairler Tepesi'nden korkutan deprem görüntüsü! Peş peşe ışık parlamaları gökyüzünü aydınlattı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA