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Haberler Gündem Şairler Tepesi'nden korkutan deprem görüntüsü! Peş peşe ışık parlamaları gökyüzünü aydınlattı

Şairler Tepesi'nden korkutan deprem görüntüsü! Peş peşe ışık parlamaları gökyüzünü aydınlattı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme ait görüntüler Şairler Tepesi'nden güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar yer alıyor.

İHA

16.02.2023, 10:54 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 10:55

Şairler Tepesi’nden korkutan deprem görüntüsü! Peş peşe ışık parlamaları gökyüzünü aydınlattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere böyle yansıdı.

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor.

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