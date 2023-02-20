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Haberler Gündem Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Hatay Antakya'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in ekipler tarafından enkaz altından vasiyetnameleri ve altınları çıkarılmıştı. Vasiyetnameden çıkan not ise görenleri üzdü. Vefat eden kadının altınların hac ve umrede kullanılmasını istediği ortaya çıktı.

AA

20.02.2023, 16:45

Asrın felaketinden yürek dağlayan haberler gelmeyi sürdürüyor. Hatay'da yaşamını yitiren Ayşegül Çin'in enkaz altında bulunan altınları ve vasiyeti, Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından kardeşine teslim edildi.

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altında bulunan altınları ve vasiyeti, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince kardeşine teslim edildi.

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı arama kurtarma ekipleri Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'ndaki çalışmaları sırasında, annesiyle birlikte binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Ayşegül Çin'e ait olduğu belirlenen bir çantada altın ve bir miktar döviz buldu.

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Çantanın içinde Ayşegül Çin'e ait, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim." yazılı vasiyet olduğunu fark edildi.

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Altın ve dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeşi Hüseyin Çin, depremde ablasıyla birlikte annesi Meryem Çin'in de hayatını kaybettiğini söyledi.

Enkaz altından çıkan vasiyetnamedeki not yürekleri dağladı!

Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi. Altınlar ağabeyimin çocuklarına gidecek." ifadelerini kullandı.

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