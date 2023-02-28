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Haberler Gündem Vatandaşlarımızı güvenli binalara kavuşturacağız

Vatandaşlarımızı güvenli binalara kavuşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız." dedi.

28.02.2023, 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 19:41

Vatandaşlarımızı güvenli binalara kavuşturacağız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız."

(Depremlerden etkilenen) Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor."

"Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz."

"Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz."

"(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz."

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