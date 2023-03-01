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Haberler Gündem Deprem Profesörü Ercan gözaltına alındı

Deprem Profesörü Ercan gözaltına alındı

1.3.2023

Deprem Profesörü Ercan gözaltına alındı

JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması ile gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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