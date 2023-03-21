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Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, Herzog'a ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Mescid-i Aksa’nın maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini ifade etti.

21.03.2023, 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 14:31

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Başkan Erdoğan da Musevilerin Nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramını kutladı.

Başkan Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sükûneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

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