Macaristan Cumhurbaşkanı Ankara’da... Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Macaristan'ın uzattığı yardım eli köklü dostluk bağlarımızın somut bir tezahürü oldu.

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği Manç, Macaristan'ın deprem yardımlarının simgesi olmuştu.

Manç'ın sahibi sayın Leoçki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibiyle arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum.

"TİCARET HACMİMİZ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

Ticari, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Depremin video görüntülerini birlikte izleme imkanımız oldu. Geliştirilmiş Stratajik Ortaklık temelinde ortak irademizi teyit ettik. 6. toplantıyı aralık ayında Budapeşte'te gerçekleştireceğiz. Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100. yıldönümünü idrak edeceğiz.

Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca güncel, bölgesel, küresel meseleler hakkında fikir teatisi içinde bulunduk. Rusya-Ukrayna Savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Diyaloğun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz.

"MACARİSTAN'A DOĞAL GAZ DESTEĞİ"

Şu an itibariyle Tanap'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan'la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim."