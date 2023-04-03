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Haberler Gündem Sokak röportajında Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Sosyal medyadan tepki yağdı

Sokak röportajında Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Sosyal medyadan tepki yağdı

Sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal sözlerle ilgili Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.Son dakika haberine göre, Erdoğan'a nefret dolu sözler sarf eden kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

03.04.2023, 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 10:33

Sokak röportajında Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Sosyal medyadan tepki yağdı

Sokak röportajındaki bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hadsiz ifadeler kullandı. "Allah AK Parti hükümetini, Tayyip'in soyunu, sopunu, neslini yok etsin." gibi hakaretlerde bulunan kadın, "Torunlarını parça parça mezara koydurmayı nasip etsin." dedi.

"NEYİN NEFRETİDİR?"
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?" ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ"
Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." paylaşımında bulundu.

GÖZALTINA ALINDI
Başkan Erdoğan'a nefret dolu sözler sarf eden kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

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