Sırrı açıkladı: Apo’yu salacağız

PKK'nın uzantısı HDP'nin desteğiyle 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'yle girdikleri kirli pazarlıkta kapalı kapılar ardında verdiği sözler' deşifre olmaya başladı. HDP eski Milletvekili ve Ağrı Belediyesi eski Başkanı Sırrı Sakık, bebek katili terör elebaşı Abdullah Öcalan için yaptıkları özgürlük planlarını ifşa etti.

Ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla" çağrısında bulunan Sakık, terör suçlarından hapiste yatanların salınması için de genel af çıkaracaklarını söyledi.

ERDOĞAN: SON SÖZ MİLLETİN

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık'a Başkan Erdoğan'dan net cevap geldi. Katıldığı canlı yayında Sırrı Sakık ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'li Selahattin Demirtaş'a özgürlük" vaat eden açıklamaları ile HDP'lilerin yaptığı benzer açıklamaların vidosu izletilen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar. Gerçek yargı olarak, milletim son sözü söyleyecek ve gerekli olan kararı verecek. Adalet tecelli edecek ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na destek kararı alan HDP'nin CHP ile yaptığı gizli pazarlık kamuoyunda merak edilirken HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada hem koalisyondaki ortaklarına aba altından sopa gösterdi hem de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planlarını açık etti. Sakık, "Biz önümüzdeki 100 yılda bu anayasada yer almak istiyoruz" diyerek Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük istediklerini söyledi.

'BİZE PARMAK SALLIYORLAR'

Koalisyondaki diğer ortaklarına gözdağı veren Sırrı Sakık, "İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı Yardımcılıklarını, Bakanlıkları, Milletvekilliklerini paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP. Bazı siyasi partiler 6'lı masadaki bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Bizimle gelecekler Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar, bize de parmak sallayacaklar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan Sakık, "Bizim hesabımız mevki, makam değil 100 yıllık Cumhuriyet'in demokratikleşmesidir. Demokratik bir Cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz. Binlerce arkadaşımız içerde, onbinlerce arkadaşımız sürgünde. Geri dönüş başlamalıdır cezaevinden, sürgünden, nerede olursa... 100 yılık ret ve inkar için bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet'in politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAYYUMLARI ALACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu'na 'verdiğin sözleri açıkla' mesajı veren Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir" dedi. Sakık şunları söyledi: Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız."

HDP'DEN ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ DEĞİŞTİRİLSİN ÖNERİSİ

PKK yayın organına açıklamalarda bulunan HDP'li Nuray Özdağ, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir Anayasa ile ilerlemek mümkün değil" dedi. CHP'nin kuruluş felsefesinde yer alan, Anayasa'nın değiştirilemez ilk dört maddesine değinen Özdoğan, bu Anayasa'yla ilerlemenin mümkün olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savundu."Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir Anayasa'yla ilerlemek mümkün değil" dedi.

ERDOĞAN: SON SÖZÜ MİLLETİM SÖYLEYECEK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a önceki akşam katıldığı canlı yayında Sırrı Sakık ile birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacakları" yönündeki açıklamaları ve PKK elebaşlarının CHP'ye destek açıklamalarının videoları izletildi ve "Sizce ne umuyorlar? Ne bekliyorlar?" sorusu yöneltildi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta bunlar beklediklerini bulamayacaklar. Benim milletim son sözü söyleyecek ve gerekli olan kararı verecek" mesajı verdi.

ERDOĞAN şöyle konuştu: "Şu anda tabii ki, bu kadar cesurca ifadeleri kullananların bekledikleri şey, 'Bu seçimi kazanacağız' şeklinde. Bu seçimi kazandıktan sonra da yargıda kendilerine göre reformlar yapacaklarını söylüyorlar, bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hiç kabullenmiyorlar. 'Biz öyle bir güçle geleceğiz ve Anayasa'yı da rahatlıkla değiştirebilecek güce sahip olacağız ve biz daha önce Öcalan'la ilgili verilmiş kararları da bir kenara koyarız. Öbür tarafta Edirne'dekinin (Selahattin Demirtaş) aldığı cezayı da bir kenara koyarız ve bunun dışında ne kadar terörist varsa, bu teröristlerin de hepsini rahatlıkla cezaevinden çıkartırız' diyorlar. Bakın ne kadar cesurane Bay Bay Kemal bunları çıkartacağız diyor."

DAĞ: CHP ARTIK 'SOBE' OLDU

HDP'Lİ Sırrı Sakık'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür."

ÇELEBI: DİKKATLİ DİNLEYİN

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, Sakık'ın açıklamasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Dikkatle dinle vatansever kardeşim... Atatürk'ün askeri olsanız ne yazar it sürüleri diyen HDP'li Sırrı Sakık neler söylüyor: -Öcalan dahil herkese özgürlük... -HDP sayesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliklerini paylaşıyorlar."