PKK’lı Kartal da Kılıçdaroğlu’na destek istedi

"SELAHATTİN Demirtaş serbest bırakılmalıdır" söylemleri ile sık sık tepkileri üzerine çeken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için her yolu deniyor. Son olarak HDP ile masaya oturan Kılıçdaroğlu'na, terör örgütünün sözde temsilcileri bir bir destek atıyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi teröristlerin ardından kırmızı bültenle aranan Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal da, yurt dışında yayın yapan PKK'nın kanalına çıktı, Kılıçdaroğlu'nun desteklenecek bir aday olduğunu dile getirdi.

FİRARİ terörist Kartal, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri, tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır" diye konuştu.

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