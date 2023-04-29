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Haberler Gündem Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya basınında

Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya basınında

29.4.2023

Gazete

Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya basınında
MERSİN'İNDE önceki gün gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni dünya basınında geniş yer buldu. "Türkiye'nin ilk nükleer santrali devrede" başlığını atan Reuters, Putin'in Ankara ile ilişkilere övgüde bulunduğunu yazdı. Euronews, "Putin ve Erdoğan nükleer santralin açılışını yaptı" diyerek gelişmeyi duyurdu. Al Jazeera ise, Putin'in, Türkiye ile ekonomik, ticari ve tarımsal iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını söyledi. CNN'in Yunanistan servisi, "Türkiye nükleer güç oluyor: Akkuyu operasyonu başlıyor" ifadesini kullandı. Öte yandan Washington Post, inşası devam eden santralin, resmi olarak Türkiye'nin ilk nükleer santrali olduğunu yazdı. Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu üretmesinin beklendiği aktarıldı.
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