Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ana ocağım, baba toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Rabbime hamd olsun, şu muhteşem katılıma bakın. Bugün Rize bir başka. Bu 14 mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşehrilerim kapı kapı dolaşmaya var mı? 14 Mayıs'ta bir başka müjdeyi Rize'den alacağız.

Tabiatıyla, deniziyle, yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp aşık olmamak mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilere sahip olmak gururlanmamak mümkün mü?

Bugün bir kez daha sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Rabbime, şahsıma sizlerle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. 21 yıldır 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihin en büyük başarılarıyla beraberce tanıştırdık. 71 yılda yapılmayanı beraberce yaptık. Ülkemizi nice fırtınadan güvenli sahillere beraberce çıkardık. Her karşısında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk.

Az önce havalimanımıza indik. Rize-Artvin havalimanı Rize'ye ayrı bir zenginlik kazandırdı. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a değil. Tüm dünyaya bağladık.

Bay bay Kemal, sen naptın? Senin referansın var mı? Bak şuraya güzel bir pankart asmışlar. "6'lı masa, 7'li tabak birine çatal birine bıçak. Teröre tutuyorlar çanak, bu işi bozacak Rizeli uşak."



Bunlar bizim ülkemize olan aşkımızın birer örneği. Şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Türkiye Yüzyılı. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır.

14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyız? 14 Mayıs'ta Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz. Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rizemize ancak böyle bir duruş yakışır. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Siz bize güvendiniz, biz de bize yüklediğiniz emaneti düşürmeden canla başla mücadele ettik. Sizlerin karşılıksız mubabbetine mahsar olmak için gecemizi gündüzümüze kattık.

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayalk tüccarlığı yapmadık. Dürüst olduk, samimi olduk. Bu ülke geçmişte 2 anahtar vaad edip sonra sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de Türk demokrasisine yakışmayan profilleri ortadan kaldırmıştık. Şimdi bunları yeniden görüyoruz. Bakıyoruz önlerine gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a hatta 11'e çıktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı bulacaklar. Kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine öbürü kara diyor. Bay Bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden güya 300 milyar dolar ayarladım dedi. Masadaki diğer ortak böyle bir paranın olmadığını ve uzunca bir süre gelmeyeceğini söyledi. Yerel seçimlerde bedava traktör vaadi verdiler. Sonra biz onu dikkat çekmek için yaptık dediler.

Geçen yıl yaş çaya kilo başına 7 lira vermiştik. Bu yıl yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.

Tabi biz Rize'de sadece çay üretimini desteklemekle kalmadık. Bunun yanında turizmi de destekleyerek Rizeli kardeşlerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirdik. Şimdi çıkmış Giresun ile ilgili fındık fiyatına 4 dolar zam vereceğiz diyor. Bugüne kadar neredeydin? Hep yalan, şimdi gidiyorum Trabzon'a orada da her şeyi anlatacağız. Rize'nin sadece bir mevsim değil dört mevsim 365 gün boyunca kazanması düzenli akarının olması için gayret gösterdik. İşçi kardeşlerime sesleniyorum, kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler sizlerin sıkıntılarına çözüm bulabilir mi? Terör örgütleri ile yol yürümekten çekinmeyen masadan Rizeli hemşehrilerime hayır gelir mi? Şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmayanların vaatlerine güvenilir mi? Bu milletin ne sıkıntısı, problemi varsa bunun çözüm adresi biziz. Çay işçilerimizin 4 aylık çalışma süresini 6 aya biz çıkardık. İşçilerimizin çalışmadıkları dönemdeki sağlık sigortası sorununu biz çözdük. Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeterki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Gerisi Allah'ın izniyle gelecek, ülkemizin imkanları genişledikçe gereken neyse o yapılacaktır.

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum; Yalanı boyamayla doğru mu edeceksun, akıp giden yılana kardeş mi diyeceksun evet aklına gelirde buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları muhakkak sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki PKK elebaşıları teröristler ne diyorlar? Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz, biz 6'lı masayı destekleyeceğiz. Şimdi bu teröristlerden bu Kandil'deki terör örgütünün başlarından bu millete, bu memlekete fayda gelir mi? Öyleyse biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının neden aday çıkarmadıklarını, niçin kendisine destek verdiklerini sorun. Meclis'teki bir saatlik görüşmede bunlara ne vaat ettiğini, kapalı kapılar ardında nelerin sözünü verdiğini sorun.

Benim kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanır. Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal, LGBT'ci olduğunu biliyoruz. İyi Parti onu da biliyoruz. O masada beraber olan maalesef yok Deva'sı, Gelecek'i hepsi... HDP bunların hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin asla böyle bir sorunu yok. MHP'nin böyle bir sorunu yok. Şu anda Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemizi asla yaralamalarına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi geliyorum başka yere, ülkemizin savunma sanayii projelerinden niçin rahatsızlık duyuyorlar.