‘Bu mitingin ateşi tuzakları bozdu’

AK Parti'nin geçtiğimiz cumartesi günü İzmir'de yaptığı miting, 14 Mayıs seçimlerine giderken Türkiye genelinde büyük bir dönüşümü başlattı. Sadece ulusal değil uluslararası basında da büyük yankı bulan miting CHP ve Millet İttifakı'nın seçimlere yönelik tüm hesap ve algı operasyonlarını da yerle bir etti. Sizlere tarihe bir not daha düşmek açısından bu mitingin bazılarının hesaplarını nasıl bozduğunu ve bu mitingin organizasyonunun baş mimarı olan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın değerlendirmelerini aktaracağız.

CHP-HDP EKSENİNİ AFALLATTI

Millet İttifakı sosyal medya ve anket operasyonları ile "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı bitti. Biz geliyoruz" algısını oluşturmaya çalıştı. Bunda da ilk başta kısmen bir başarı sağlandığı algısı oluşturulmak istendi. Ancak Başkan Erdoğan'ın 29 Nisan'daki İzmir mitingi ve İzmirlilerin coşkusu, CHP-HDP ana eksenli ittifakı afalattı! Sosyal medya ve anket operasyonlarını yerle yeksan edip çöpe gönderdi.

310 BİNDEN FAZLA KİŞİ GELDİ

AK Parti mitingine 310 binden fazla insan katıldı. Gelenlerin hepsi İzmir ve ilçelerindendi. İl dışından tek bir otobüs bile kaldırılmadı. CHP medyası ve sosyal medyadaki troller bu kalabalığı gölgelemek için ellerinden geleni yaptı. Mitingden 4 saat önce çekilen film fotoğraf ve videolar ile alanın boş kaldığı algısını oluşturmaya çalıştılar. Baktılar olmuyor CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel gibi isimler de çıkıp o günkü muhteşem kalabalıkta çekilmiş hava fotoğrafları için "montaj" karalaması yapmaya uğraştı. Ancak bu algı da yerle bir oldu. Sadece ulusal basın değil dünya basını bu tarihi mitingi görmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILIYOR

29 Nisan mitingi İzmir için olduğu kadar Türkiye'deki seçim atmosferi için de bir milat oldu. O gün 310 binden fazla insanın katılımıyla Gündoğdu Meydanı ve Birinci Kordon'da yakılan ateş, şimdi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılıyor. AK Parti'nin ülke genelindeki tüm teşkilatları İzmir İl Yönetimi'nin 29 Nisan mitingi ile İzmir'de en yükseğe konulan çıtayı Türkiye'ye yaymak için gece gündüz çalışıyor. Ankara, Antalya ve Konya mitingleri İzmir'de yakılan ateşin nasıl ülke geneline sıçradığını net bir şekilde gösteriyor.

BU MODEL BAŞARININ SIRRI

Bu tarihi mitingin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonraki en büyük mimarlarından biri olan AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile görüştük. Çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu mitingin başarısının "Erdoğan Modeli"nde yattığını ifade eden Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türk siyasi tarihine teşkilatların kapı kapı dolaştığı, insanları birleştiren ve Anadolu irfanını önceleyen, İslami değerlere saygılı bir çalışma yöntemini yerleştirmiştir. Bu yöntem 'tek bayrak', 'tek devlet', 'tek millet' ve 'tek vatan' söylemiyle vücut bulan bir çalışma şeklidir" dedi. "Bu mitingin başarısı AK Parti İzmir teşkilatı ve İzmirli hemşerilerimize aittir" diyen Saygılı, "Bu miting ile İzmirliler 'Söz konusu vatansa, Cumhuriyet'se, çocuklarımızın geleceği ise, biz kurulan tüm tuzakları bozarız' demiştir" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL BAĞININ YANSIMASI'

"İzmir'in tek sahibi var; o da İzmirlilerin kendisidir. İzmir kimsenin kalesi değil, kimsenin emir kulu değildir" diyen Saygılı, şöyle devam etti: "İzmir öngörülüdür, adildir. Vatanının bölünmez bütünlüğünü tehdide 'dur' der, bayrağını sonuna kadar sahiplenir. Bunu o meydanda bir kez daha gösterdi. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Meydan da mutluydu, Cumhurbaşkanımız da. Zaten Cumhurbaşkanımızın İzmir'le özel bir gönül bağı var. İzmir de vatanseverliğini, Cumhurbaşkanımız'a ve Cumhur İttifakı'na duyduğu güveni yoğun katılımı ve coşkusuyla gösterdi. O muazzam fotoğraf, kurulan gönül bağının yansımasıydı. Cumhuriyetin gereklerini, muasır medeniyet seviyesi hedeflerini gözeten AK Parti, gelişimden yana tavrını 21 yıldır yürüttüğü icraat siyaseti ve demokratik adımlarıyla en açık biçimde ortaya koydu. İzmir bunu görüyor. İnanıyorum, gereğini de yapacaktır."

SANDIKTAN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI ÇIKACAK

AYNI coşkulu buluşmaların, 14 Mayıs gecesi Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi İzmir'de de gerçekleşeceğini söyleyen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğimiz, vatan ve millete tartışmasız hizmetin tek adresi AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı yeniden iktidar yaptığımız o günün gecesi, ihya gecesi olacaktır. İzmir'in gösterdiği teveccühle çok daha büyük bir heyecanla alanda olacağız. İzmir'i kucaklamaya devam ediyoruz. 21 yıldır yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Tarihi sandığa geri sayım başladı. Hiç şüphemiz yok; o sandıktan, Türkiye'nin yükselen yıldızı çıkacak" ifadelerini kullandı.

ERHAN ÇALIŞKAN