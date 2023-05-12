Başkan Erdoğan Bahçelievler’de konuştu: Sen önce görevini yap!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Londra'daki tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış, buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menem iştir!" dedi.

Erdoğan, Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii önünde partisince düzenlenen mitingde selamladığı vatandaşlara,"14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz?" diye sordu. "Evet." yanıtını alan Erdoğan, "Allah razı olsun. Sizdeki bu heyecan, bu aşk olduktan sonra hiç şüphem yok." diyerek karşılık verdi.

Miting için alanda 40 bin kişinin toplandığı bilgisini paylaşan Erdoğan, güzergahtaki vatandaşlarla bu sayının 50 bine ulaştığını söyledi.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta sandıklardan daha fazla rakam beklediğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta sonu malum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz o büyük mitinge katılarak bize ayrı bir güç verdiniz." ifadesini kullandı.

Alanda bir vatandaşın açtığı, "Kılıçdaroğlu, şeref, namus sözü vermiş. Neden tutmadı?" pankartını okuyan Erdoğan, "Kardeşlerim, o bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu? Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için işte pazar günü çok önemli. Pazar günü, evet onlara haddini bildirmek, benim milletimin en önemli görevi." dedi.

- "İSTANBUL, SEÇİMLERDEKİ TERCİHİNİ ŞİMDİDEN İLAN ETMİŞTİR"

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingi, "Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi" olarak değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul, seçimlerdeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet, İstanbul ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı.' dedi. İstanbul, terör örgütlerinden medet umanlara karşılık 'Birlik ve beraberlik.' demiştir. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların, bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul, tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere 'İstiklal ve istikbal' diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra'daki tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış, buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menem iştir! Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Onların da ne nedir, haberleri yok. Tefeci öyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul, evlatlarının geleceğini, örgütlerin, sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir. Bugün de Bahçelievler'de aynı heyecanın, aynı azmin, aynı kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar gününe kadar hiç dinmeden süreceğine inanıyorum."

CHP'nin, "Her şey güzel olacak." diyerek İstanbul'un başına çöreklendiğini dile getiren Erdoğan, "Kardeşlerim, Allah aşkına şu dört yılda İstanbul'un başına çöreklenenler, İstanbul'a ne kazandırdılar? Ya yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem Efendi, İstanbul'da görevini çok iyi yaptı, şimdi onu Van'a gönderiyorlar. Oralarda o teröristlerin işaretlerini yapıyorlar, karı koca beraber. Ya sen önce İstanbul'daki görevini yap ya, İstanbul'u sel afeti alıyor götürüyor. Nerede İstanbul'un belediye başkanı? Bodrum'da. Nerede? Kayakta." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin görev insanı ve vazife adamı olmadığını belirterek, "Bunlar, kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar. Masadaki hanımefendinin 'Kumar masası' diyerek oradan kalktığında başına gelenleri gördünüz değil mi? Bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz değil mi? Günlerdir tehditler, şantajlar, hakaretler, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu? Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar 'Gel' dediler.'' diye konuştu.

- "MUHARREM BEY, ELİNİN TERSİYLE İTTİ BUNLARI"

Muharrem İnce ile 2018'de cumhurbaşkanlığı yarışı yaptıklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar 'Gel' diyorlar, çağrı yapıyorlar. Muharrem Bey de tabii elinin tersiyle bunları itti çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz şimdi bilemiyoruz. Kalkıp maalesef çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. Ve bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne benzer başka bir iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, işte o zaman bunların hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki silüeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset şart değil, başka numaralar da dönüyor. Peki bu numaraların arkasında kim var? Ben söyleyeyim. Pensilvanya var, FETÖ var, FETÖ'cülerin oyunu bu. Ve bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar."

Erdoğan, "Ama bunlara dersi, biz bu oyunu oynayanlara, 'Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur.' diyerek pazar günü vermeye hazır mıyız?" sorusunu yönelttiği alandaki vatandaşlardan "Evet." yanıtını aldı.

Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olamayacağını belirten Erdoğan, "Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Ellerini değdikleri her yer de kirlenir. Bunlar, desteği nereden alıyor? Kandil'den. Taktiği nereden alıyor? FETÖ'den. Aferini nereden bekliyor? Batı'daki tefecilerden. Kader ortağı olarak kendilerine koalisyon masasında topladıkları partileri seçtiklerini sanıyorum ancak bay bay Kemal kendine kader ortağı olarak terör örgütlerini ve onların iplerini ellerinde tutanları seçmiş. Bunların yerli ve milli hassasiyetlerinin olmadığını zaten biliyorduk ama bu derece gözlerini karartmalarını beklemiyorduk." şeklinde konuştu.

- "MEĞER KENDİ ARKADAŞLARINA KURDUKLARI KUMPASI ANLATIYORLARMIŞ"

Erdoğan, muhalefetin ''Bu kadarı da olmaz.'' dedikleri ne varsa hepsini yaptığını dile getirerek, "Sürekli değiştiğini söyleyen, geçmişini inkar eden bay bay Kemal ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de 'Bunların derdi ne, ne diyorlar, neyi saptıyorlar?' diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Bir de yedikleri herzenin üstünü örtmek için ülkemizin uluslararası çıkarlarına zarar vermeye kalkacak kadar yüzsüzleşiyorlar." dedi.

"Gerçi kendi ortakları bir hanımefendiyi üç günde canından bezdirenlerin, eski adaylarını şantajla çekilmek zorunda bırakmalarına niçin şaşırıyoruz ki?", "Terör örgütleriyle öyle gizli saklı da değil alenen ortaklık kuranların insanların haysiyet cellatlığına soyunmalarının neyine şaşırıyoruz ki?", "Ülkelerinin tüm milli değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözü verenlerin bunun için her yolu kullanmalarının neyine şaşırıyoruz ki?" sorularını yönelten Erdoğan, "Eskiler, 'Otu çek, köküne bak.' derler. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun." diye konuştu.

Erdoğan'ın, "İsterseniz gelin bu kişinin kim olduğuna şöyle geçmişten bugüne bir bakalım." ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte programına katıldığı Savaş Ay'ın hastaneler ve SSK konusundaki diyaloğunun yer aldığı görüntüler, CHP ve HDP'li bazı siyasilerin açıklamaları, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na ait görüntüler alanda bulunanlara izletildi.

Görüntülerde Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" ifadelerinin yer aldığı bölümün ardından Erdoğan, "Ne diyor? 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyor." dedi.

Erdoğan, görüntülerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldığı dönemdeki görüntülerin izletildiği sırada ise "Niye ayrıldın, niye tekrar dönüp oraya oturdun?" ifadesini kullandı.

Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlere değinen Erdoğan, "14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Ah kardeşlerim ah, bunların tıyneti bozuk. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkartamayacakları değer yok. Dünyanın en kirli suç örgütü çıtayı bunların düşürdüğü seviyeye kadar indirmez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milletimiz, bu aktörlerin hepsini de tasfiye edecek, bunları emekliye ayıracak. Türkiye Yüzyılı'na layık yeni isimlerin, yeni yüzlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz, şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Erdoğan, partisinin Şirinevler Ulu Camii önündeki mitinginde yaptığı konuşmada, mitinge gelirken CHP'nin bir pankartını gördüğünü ve pankartta, "İstanbul hakkını alacak" yazdığını belirterek, "Şu anda İstanbul'u kim yönetiyor? CHP yönetiyor. Peki siz İstanbul'a verilmesi gerekenleri verdiniz mi ? İstanbul'a yapılması gerekenleri yaptınız mı?" diye konuştu.

Her yerin çöp, çukur olduğuna, hele hele yağmur biraz şiddetli olduğu zaman sel afetinin alıp götürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"E sen neredesin? Ya İsveç'te, İsviçre'de oralarda kayaktasın veyahut da Bodrum'da malum. Şimdi sana görev veriyorlar, Van'a gidiyorsun. Van'da teröristlerin işaretlerini yapıyorsun. Yahu sen gel önce işine bak. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da 'bay bay' demek lazım. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Önce pazar günü görevimizi yapalım. Ondan sonra da 2024'e hazırlanalım.

Bu kardeşinizin, İstanbul'u, CHP'den nasıl aldığını biliyorsunuz değil mi? Ne vardı o zaman? CHP belediyesi vardı ve çöp, çukur, çamur, susuzluk var mıydı? Bu kardeşinizle beraber çöp oradan kalktı mı? Çukurlar kalktı mı? Çamur kalktı mı? Susuzluğa veda ettik mi? Istranca Dağları'ndan İstanbul'a o zaman suyu getirdik. İstanbul artık susuzluk yaşamadı. Niye? Biz aşıktık, İstanbul aşkımız vardı."

- "ŞİMDİ HALİÇ ZAMAN ZAMAN BAZI YERLERDE KOKU VERİYOR"

Haliç'in çamur deryası olduğunu ve kokudan geçilmediğini söyleyen Erdoğan, "Haliç'i aldık, 9,5 kilometre ötedeki Alibeyköy'de taş ocağına o çamuru deplase ettik, pompaladık ve Haliç'i temizledik. Balık avlanır ve yüzülür hale geldi. Biz onunla bırakmadık. Boğaz'dan Haliç'e yine aynı şekilde su tünelleri açarak, Boğaz'ın suyunu Haliç'e aktardık, onu deplase ederek, suyu temizledik. Biz bu işleri böyle başardık. Şimdi ise Haliç zaman zaman bazı yerlerde koku veriyor. Bununla da kalmadık, bir de Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Haliç Kongre Merkezi'nin olduğu yer neydi? Eskiden orada mezbahalar vardı. İstanbul'u iyi tanıyanlar bilir. Dolayısıyla o mezbahalar, bağırsakçılar vesaire onların kokusundan geçilmiyordu. Biz onu da hallettik. Şimdi ise Haliç Kongre Merkezi, ulusal, uluslararası bütün toplantılara açık bir kongre merkezi haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

- "14 MAYIS'TAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

"Merak etmeyin, CHP'yi de, kurdukları masayı da teslim almış olabilirler, bazı belediyeleri bir şekilde teslim almış olabilirler ama milletimiz ülkenin yönetimini Allah'ın izniyle onlara bırakmaz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz biz, 2002'de iktidara gelirken, 'Bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Bugün de diyoruz ki muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milletimiz, bu aktörlerin hepsini de tasfiye edecek, bunları emekliye ayıracak. Türkiye Yüzyılı'na layık yeni isimlerin, yeni yüzlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz, şimdiden hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sizlerden ricam, buradan ayrıldıktan sonra, çevrenizde pazar günü için hala kafası karışık olan bir akrabanızı, komşunuzu, eşinizi, dostunuzu bulacaksınız. Kendisine selamımı söyleyin. Pazar gününün, Türkiye Yüzyılı için niçin önemli olduğunu anlatmanızı ve seçimde bize destek sözü almanızı istiyorum. Aynı şekilde her akşam telefonunuzu elinize alarak, uzaktaki, yakındaki, nazınızın geçeceği ahbaplarınızı arayıp, pazar günü için aynı sözü onlardan da almalısınız. Şayet bunu yaparsak pazar günü bu seçimi Allah'ın izniyle rekor bir oyla bitirmemizin önünde hiçbir mani kalmaz. Bunun için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Koalisyon masası varsın kendi çirkinlikleri içinde debelenip dursun, biz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz."

- "TÜRKİYE'YE İŞTE BÖYLE ÇAĞ ATLATTIK"

AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmetlerin tanıtıldığı videonun izlenmesinin ardından sözlerine devem eden Erdoğan, "Türkiye'ye işte böyle çağ atlattık. Bunlarla kalmadık, devam eden çalışmalarla sürekli eser ve hizmet çıtasını yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Çalışanları, enflasyona ezdirmeme sözünü her gün yeni bir müjdeyle yerine getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yılbaşında asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde tarihi artışlar yapmıştık. Şimdi yeni adımlarla bu artışları daha da yukarıya taşıyoruz. Kamu işçilerimizin en düşük ücretini 21 bin lira seviyesine yükselttik. Aynı şekilde temmuz ayında memurlarımızın en düşük ücretini 22 bin lira seviyesine getirme sözü verdik. Emeklilerimizin, 7 bin 500 liraya çıkardığımız en düşük ücretlerine ilave olarak bu rakamın üzerindeki maaşları da tekrar düzenleyeceğiz."

Erdoğan, yatırımcı, esnaf ve sanatkarları krediden vergi indirimine kadar pek çok yöntemle desteklediklerini hatırlatarak, "Sosyal yardım rakamlarını güncelleyerek, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Şimdi geliyorum önemli bir yere, Karadeniz doğal gazının sevincini ilk ay tamamen ücretsiz yaparak, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımını faturadan düşerek, milletimizle paylaştık. Gabar'da bulduğumuz petrolü, yeni sondaj ve kuyularla daha da arttıracağız. Nükleer santralimize yakıt çubuklarını getirdik. Ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralini, en yüksek gövdeli hidroelektrik santralini devreye aldık."

- "14 MAYIS'I TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN MİLAT YAPMAYA HAZIR MIYIZ?"

Savunma sanayi projelerinin, ülkenin önemli gelir kaynakları arasına girmeye başladığını belirten Erdoğan, "Kendi otomobilimizi üretmenin gururunu yolda gördüğümüz her Togg'la bir kez daha yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, afetlere hazırlık kapsamında ülkenin en büyük kentsel dönüşüm kampanyalarını yürüttüklerini kaydederek, "İstanbul'da her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu yenileyerek şehrimizi bu sıkıntıdan kurtarmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem için de pek çok hazırlığımız var." diye konuştu.

Erdoğan, ileriki dönemde yapılacak yatırımlara ilişkin videonun izlendiği mitingdeki konuşmasına şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı için milat yapmaya hazır mıyız? Bunların dışında daha yüzlerce, binlerce başlıkta ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak projemiz var. İnşallah hepsini de birer birer hayata geçireceğiz. Bay bay Kemal'in böyle projeleri falan olabilir mi? Bunun herhangi bir referansı var mı? Bilhassa kadınlarımıza ve gençlerimize hayallerini hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bunun için hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız."

- "ANKARA'DAN BALKONDAN SİZLERE SESLENECEĞİM"

"Öyleyse buradan bir kez tekrar edelim mi?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar günü tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi öyle bir haykıralım ki İstanbul'un dört bir yanı duysun. Şöyle elleri bir kaldıralım. Hazır mıyız Bahçelievler? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

Bahçelievler'i çok sevdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu heyecan, bu aşk... Pazar akşamı Bahçelievler'i daha çok seveceğiz. Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim. Tamam ona göre. Bak bir yarınımız var. Durmak Yok. Allah sizlerden razı olsun. Yarınınız inşallah bir başka olsun ama Pazar günü bambaşka olsun. Tamam, durmak yok, durmak yok, durmak yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 3 bin gencin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde büyük bir toplantı yapacağını sözlerine ekledi.