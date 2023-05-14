15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü (bugün) gerçekleşti. Seçimlerin okullarda yapılması nedeniyle 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Mayıs günü okullar tatil mi? 15 Mayıs günü tatil olan yerler nereler? 15 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seçimden sonra eğitime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti.

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2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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