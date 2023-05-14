15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü (bugün) gerçekleşti. Seçimlerin okullarda yapılması nedeniyle 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Mayıs günü okullar tatil mi? 15 Mayıs günü tatil olan yerler nereler? 15 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...
15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seçimden sonra eğitime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti.
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2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar