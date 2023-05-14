  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi?

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi?

Bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gerçekleşti. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil olacak mı? Seçim sonrası iş yerleri resmi tatil olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki yarın okullar tatil mi? Yarın hangi kurumlar tatil? 15 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

14.05.2023, 21:38 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 21:45

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü (bugün) gerçekleşti. Seçimlerin okullarda yapılması nedeniyle 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki 15 Mayıs günü okullar tatil mi? 15 Mayıs günü tatil olan yerler nereler? 15 Mayıs resmi tatil mi? İşte detaylar...

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada seçimden sonra eğitime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını belirtti.

YENİ ASIR SEÇİM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

İzmir seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili İzmir oy oranları ve seçim sonucu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA