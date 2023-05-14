Türkiye sandık başında! Milyonlarca seçmen oy kullanıyor

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde vatandaşlarının oy verme işlemleri sabah 08.00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladılar.





4 MİLYONU AŞKIN GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK

Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kurulurken bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 28'inci Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içinde, 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cezaevinde, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.