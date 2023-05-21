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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

AA

21.05.2023, 15:08

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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