Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK, KCK, PYD'ye, Tekirdağ merkezli Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale'de operasyon yapıldı. Dün sabaha karşı düzenlenen ve yüzden fazla polisin katıldığı eş zamanlı şafak operasyonuyla 8'i kadın 24 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

İKİSİ DE DAĞ KADROSUNDAN

Örgüt üyeleri arasında HDK çalışmaları çerçevesinde Yeşil Sol'un Tekirdağ örgütlenmesini organize eden sözde PKK terör örgütünün 5 kurucusundan biri olan, örgütün üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'ın uzun yıllar dağ kadrosunda korumalığını yapan bir şüpheli ile Bingöl kırsalında örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen örgüt üyesi bir şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan örgütün şehir yapılanmasında aktif faaliyet yürüten şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların yanı sıra çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YEŞİL SOL PARTİ'NİN SANDIK MÜŞAHİDİ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" dedi.

HDP VE DBP'Lİ ESKİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA

MARDİN'İN Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K, Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D, Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

MERSİN MERKEZLİ PKK OPERASYONU: 24 GÖZALTI

MERSİN'DE terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık süren çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Aralarında, HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir Eski İlçe Başkanı E.D, HDP İl Yöneticisi D.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. HDP İl Yönetici M.İ'nin aranırken 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği de ortaya çıktı.