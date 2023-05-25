Başkan Erdoğan’dan ortak yayında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor.

Başkan Erdoğan açıklamalarından satır başları şöyle:

Artık 2 günümüz kaldı, sona geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Karşımızda bizle eser ve hizmette yarışakacak muhalefet ne yazık ki bulamadık. Kılıçdaroğlu beni televizyon programına davet ediyor da sen benimle ne konuşacaksın. Artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirmek için onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün.

REHAVET UYARISI

Herhangi bir rehavet olmasa dahi benim uyarmam lazım. Teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı. Çünkü birinci turu 5 puan öne bitirdik ama bu 5 puan önde bitiriş rehavete vesile olmaması lazım.

"15 KEZ SEÇİME GİRDİN HEPSİNİ KAYBETTİN"

Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ve eser ve hizmet anlayışı... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktada herhangi bir referansı var mı? 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanlığı var ellerinde buralarda eser ve hizmet anlamında ne koydunuz ortaya? 15 kez seçime girdin hepsini kaybettin. Bu millet durup dururken seni reddetmiyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE OLAN MÜCADELEMİZDE BİZ ÇOK ÇOK İYİ BİR KONUMA GELDİK"

Yerel yönetimde siz ortaya bir performans koyarsanız milletimiz de size merkezi yönetimde de bu başarıyı ortaya koyarlar der. Yeni yeni adımlar atmamız gerekiyor. Hepsinden öte bir terörle mücadele anlayışımız var. Terör örgütleri ile olan mücadelemizde biz çok çok iyi bir konuma geldik. Diyarbakır'ı düşünün akşam sokağa çıkamazdınız. Şimdi akşam rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bu bölgelere yatırım olmuyordu şimdi yatırım da başladı. Terör korkusu yatırımcıdan çekilince yatırımlar da geldi. Milletimiz, savunma sanayiinde Akıncı'ya, Kızıelma'ya bakacak ve buna göre adımlarını atacak.

"BİZ KAZANDIĞIMIZDA BU ÜLKEDE KİMSE KAYBETMEYECEK"

Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam... Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimizde olmuştur. Mehmet Bey, başarılı bir bakanlık performansı ortaya koydu. Siyasetin doğasında rekabet var. Biz bu rekabeti her anlamda teşvik ettik. Bazı teşvik primlerini de onların önüne koyarsanız yarış başlar. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun tamamı kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE AYNI YERDEN AYAR ALIYORLAR"

Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Erdoğan'ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için 'Erdoğan'ın kaybetmesi lazım 'diyor. Bunu aynı zamanda terör örgütleri de diyor. Demek ki terör örgütleri ile aynı yerden ayar alıyorlar. Bunlara milettimiz gereken cevabı verecektir.

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