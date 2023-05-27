Eski kimlikle oy kullanılır mı? Eski kimlikle kullanılan oy geçerli olur mu?

ADRES KAYDIMIN OLDUĞU YER DIŞINDA BAŞKA BİR YERDE (YAZLIKTA, KÖYDE, TATİLDE VB.) OY KULLANABİLİR MİYİM?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.