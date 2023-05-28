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Haberler Gündem 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı İstanbul oy oranları ve seçim sonucu

28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı İstanbul oy oranları ve seçim sonucu

2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim sonuçları Yeni Asır seçim sayfasında. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarına seçim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İstanbul Seçim Sonuçları 2023 sayfasından İstanbul iline ait sonuçları takip edebileceğiniz gibi, diğer ilçeler için de seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz. Peki, 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları belli oldu mu? İşte 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları sorgulama ekranı...

28.05.2023, 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 16:41

28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı İstanbul oy oranları ve seçim sonucu

Yeni Asır 28 Mayıs 2023 canlı seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da son durum nedir? İstanbul 'da hangi parti önde? 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
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KİMLER OY KULLANAMAZ?
Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

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