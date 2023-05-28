28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları 2023 – Cumhurbaşkanlığı İstanbul oy oranları ve seçim sonucu

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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SON DURUM NEDİR?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı genel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da son durum nedir? İstanbul 'da hangi parti önde? 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.



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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İstanbul'da son durum nedir? 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan öğrenebilirsiniz.



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KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):



1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),



2. Askeri öğrenciler,



3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).