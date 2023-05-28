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Haberler Gündem Meydanlarda büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor

Meydanlarda büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın ediyor

Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde kazandı. Başkan Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti.

28.05.2023, 22:01

Meydanlarda büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne akın ediyor

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN BU KEZ KÜLLİYE'DEN VATANDAŞLARA SESLENECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

ELLERDE BAYRAKLAR...
Büyük heyecanla bayraklarına sarılıp araçlara binen vatandaşlar Ankara'aki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru akın ediyor.

Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.

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