Meydanlarda büyük coşku! Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne akın ediyor

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimleri önde tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN BU KEZ KÜLLİYE'DEN VATANDAŞLARA SESLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası gelenekselleşmiş balkon konuşmasını ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak.

ELLERDE BAYRAKLAR...

Büyük heyecanla bayraklarına sarılıp araçlara binen vatandaşlar Ankara'aki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru akın ediyor.

Gencinden yaşlısına büyük bir heyecan yaşarken, Başkan Erdoğan da Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya geçip Külliye'de balkon konuşması yapacak.