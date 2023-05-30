Dünya liderlerinden tebrik üstüne tebrik

DÜNYA liderlerinin Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları ardı ardına geldi.

- ABD Başkanı Biden Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında iki ülke ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

- Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Erdoğan'ı tebrik ederek Türkiye ile BM arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

- MISIR Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Erdoğan'ı tebrik edenler arasındaydı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi" ifadesi yer aldı.

- YUNANİSTAN Başbakanı Yannis Sarmas, gönderdiği yazılı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türk halkına barış ve refah dileğinde bulundu.

- İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

- KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor.

Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir" ifadelerini kullandı.

- ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkan Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti.

- DEMOKRASİ iradesine dayanarak sağladığı siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan'ı yürekten tebrik eden Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

- ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin" ifadesini kullandı.

- BANGLADEŞ Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle sizi, tarihi zaferinizden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

- KANADA Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü tebrik ederim.

Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum" mesajına yer verdi.