Kılıçdaroğlu’nun siyasi ömrü ne zaman sona erecek?

2010 yılı Mayıs ayında derin ABD enstrümanı FETÖ'nün kasetle devirdiği merhum Deniz Baykal'ın yerine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ile karşı karşıya geldiği 11. seçimi kaybetmişti, 28 Mayıs'ta 12. mağlubiyetini aldı. Hatırlayalım. Muharrem İnce'nin söyledikleri tek tek gerçekleşiyor. Daha önceki seçimlerde Muharrem İnce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybetmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Çıkmışsın yenmiş, yenmişte yenmiş' demişti. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında yenilmeye doymuyor.

KAYBEDİYOR AMA GİTMİYOR

28 Mayıs akşamı yine hezimete uğramasına rağmen başta CHP'liler dahil tüm Türkiye istifa açıklamasını beklerken kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, sinirli şekilde, "Mücadele vermeye devam edeceğim. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız" deyip genel başkanlık koltuğuna yapıştığını gösterdi. Yıllardır Türkiye'de muhalefet boşluğu var diye tartışılıyor. Kemal Bey hiç oralı değil. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dengeler, eksenler değişiyor.

CHP'DE BİR VİZYON YOK

2010 yılından bu yana, Geleceğe bakan, ülkemiz için önemli görülen ekonomik ve sosyal projeleri, programları ortaya koymaktan aciz. CHP'de bir vizyon yok. Gelecek yok. Heyecan yok. Belli oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun millete ne söyleyecek sözü ne de projeleri var. Yalanla siyaset gemisini yürütebileceğini sanıyordu, 28 Mayıs'ta aziz milletten tokat yedi. Üç aylık konuşmalarına bakınca, PKK'dan FETÖ'ye kadar çiçek atmadıkları, koruyup kollamadıkları hiçbir illegal yapı kaldı mı? Atatürk partisi iddiasındaki CHP, bugün Pensilvanya'nın partisi haline dönüşmedi mi? Maalesef hakaret ve küfür siyaset dili oldu. Evet. Fikrin olmadığı yerde küfür, vizyonun olmadığı yerde hakaret olur. 28 Mayıs akşamından itibaren Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında "Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrü ne zaman biter" konusu geliyor. Denizcilere göre vurgun yiyen balık iflah olmaz. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu vurgun yemiş durumda. Yedikleri vurgun üzerine CHP karıştı. CHP'de hem parti içi hem de diğer partilere yönelik eleştiriler, "Biz dememiş miydik" cümleleri havada uçuşuyor. CHP içinden ve arka bahçesinden özellikle Ahmet Davutoğlu'na ve Ali Babacan hakkında, "Faydalı olmadılar, çalışmadılar" suçlamaları yükseliyor. Bilindiği gibi, yavruları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'a milletvekilleri taşıdı. 28 Mayıs gecesi sandıklar açıldıkça Kılıçdaroğlu rengi sararmış biçimde yanına gelen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile beraberdi. Başkan Erdoğan Kısıklı'da on binlerce vatandaşımızla kucaklaşırken, Kılıçdaroğlu'nun yanına diğer yavru partilerin liderleri gelmemişti.

'BİR YERE GİTMİYORUM'

Kendilerini telefonla arayan Kılıçdaroğlu, gece 22.30'da yavrularını CHP'ye davet etti. Onlar gelmeden çıkıp, "Yerimdeyim, bir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu ve yavruları 1-2 saat süren bir toplantı yaptılar ancak ne yazılı ne de sözlü bir açıklama geldi. Sızan bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, "Aman dağılmayalım. 2024 belediye seçimlerine ortak girelim. Ortak girmezsek kaybederiz" şeklinde yavrularına adeta yalvarır konuşmalar yapmış. Siyasi kulislere göre Temmuz ayı sonunda yapılacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmayacak. Karşı çıkanlara belediye başkan ve belediye meclis üyelikleri dağıtacak. Yerinde duracak ama topal ördek pozisyonuyla 2024 yılı Mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde son şansını deneyecek. Kaybetti, artık duramaz.

SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu'na sorular: Bu ne hırs Kemal Bey... Yazık değil mi CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza? Tahammül sınırları aşıldı. CHP seçmenlerinin sabırları taştı. 2024 Mart seçimlerine kadar CHP seçmenlerine sabırlar diliyorum. Büyük Türkiye zaferini kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a '2023-2028 Büyük Türkiye Yürüyüşü'nde başarılar diliyorum.