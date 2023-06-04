28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılan Başkan Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Erdoğan, geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından yemin etti. Ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geldi.

HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

Külliye'deki konuşmasına, oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak başlayan Erdoğan, "Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sandıklara giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadıkları, oy tercihlerinden dolayı sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Seçimleri müteakip sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

HİZMET ETMEYE DEVAM

Batı'nın dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağını belirten Erdoğan, "Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın karşılığını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görev için ömrümü adadığım milletime ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık" diye konuştu.

101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

BAŞKAN Erdoğan'ın dün Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla Eskişehir Garnizon Komutanlığı tarafından da Eskişehir'de yine 101 pare top atışı yapıldı. Osmanlı Devleti zamanında başlayan bu gelenek Cumhuriyet döneminde de devam etti. Geleneğe göre, çok önemli kişiler şerefine düzenlenen merasimlerde 101 pare top atışı yapılıyor. Cumhuriyetin ilan edildiği tarih olan 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk için de 101 pare top atışı yapıldığı biliniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılında da Eskişehir'de Çankaya Mahallesi Şahin Tepesi mevkinde, 101 pare top atışı yapılmıştı.

İLK KABİNE TOPLANTISI SALI GÜNÜ

NEFRETİ, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir. Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız. Neyi vaad etmişsek, tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Demokrasimizi darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa ile güçlendireceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan inancıyla, bugünden itibaren Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyoruz. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayarak yola revan oluyoruz" dedi.